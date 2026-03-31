Население Италии перестало сокращаться впервые за 12 лет

Население Италии стабилизировалось после 12 лет сокращения: иммиграция почти полностью компенсировала снижение рождаемости, в то время как продолжительность жизни продолжает расти.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило во вторник национальное статистическое агентство ISTAT, данные которого приводит агентство Reuters.

По состоянию на 1 января этого года численность постоянного населения Италии составляла 58,94 млн человек, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом.

"Италия остается страной, где только очень положительная чистая миграция может компенсировать преимущественно негативные естественные изменения и где население продолжает стареть", – отметило статистическое бюро.

Без стабильного притока мигрантов население снова начнет сокращаться, что усилит долгосрочное давление на рынок труда и государственные финансы, добавило ведомство.

Приток иммигрантов произошел при правлении правого правительства Джорджи Мелони, которая заняла жесткую позицию в отношении нелегальных мигрантов, одновременно увеличив количество рабочих виз для граждан стран, не входящих в ЕС.

В 2025 году количество рожденных снизилось до 355 тысяч, что является новым рекордно низким показателем со времени объединения страны в 1861 году. Количество умерших осталось практически неизменным на уровне 652 тысяч, что дало отрицательный баланс почти в 300 тысяч человек.

Уровень рождаемости снизился до среднего показателя 1,14 ребенка на женщину, что является одним из самых низких уровней в Европе и значительно ниже уровня воспроизводства населения (2,1), что отражает откладывание отцовства и сокращение контингента потенциальных родителей.

Чистая иммиграция составила 296 тысяч человек, при этом количество прибывших из-за рубежа достигло 440 тысяч, тогда как эмиграция резко снизилась до 144 тысяч, что является самым низким уровнем, зафиксированным за последнее десятилетие. Количество иностранных резидентов выросло на 188 тысяч до 5,56 миллиона.

Ожидаемая продолжительность жизни продолжила расти, достигнув 81,7 года для мужчин и 85,7 года для женщин, что ставит Италию в число стран с самой высокой продолжительностью жизни в Европейском Союзе.

Напомним, ISTAT прогнозирует, что итальянское население трудоспособного возраста сократится более чем на одну пятую в течение следующих 25 лет.

Длительный спад рождаемости в Италии считается национальной проблемой.