Король Британії відвідає США наприкінці квітня

Букінгемський палац оголосив, що запланований державний візит короля Великої Британії до США відбудеться попри напруженість, пов'язану з війною на Близькому Сході.

Про це йдеться у повідомленні британської королівської родини в соцмережах, передає "Європейська правда".

Це сталося, незважаючи на заклики скасувати або відкласти історичну королівську поїздку через триваючий конфлікт на Близькому Сході.

Очікується, що візит відбудеться наприкінці квітня, а дати будуть підтверджені пізніше.

У заяві Букінгемського палацу йдеться: "За порадою уряду Його Величності і на запрошення президента Сполучених Штатів король і королева здійснять державний візит до Сполучених Штатів Америки".

"Програма візиту Їхніх Величностей буде присвячена історичним зв'язкам і сучасним двостороннім відносинам між Сполученим Королівством і Сполученими Штатами, а також відзначенню 250-ї річниці американської незалежності", – повідомили в палаці.

Після державного візиту до США король продовжить свій візит на Бермудські острови, повідомляє Букінгемський палац.

Це буде його перший королівський візит як монарха до британської заморської території.

У лютому 2025 року прем’єр Британії Кір Стармер їздив до американського президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, 16 березня Трамп заявив, що він "незадоволений" Стармером за те, що той спочатку відмовився відправити військову техніку на Близький Схід, коли почалася американсько-ізраїльська операція проти Ірану.

Перед початком операції США проти Ірану Велика Британія спершу відмовила Вашингтону в дозволі на проведення ударів з таких баз, як Дієго-Гарсія та Ферфорд, посилаючись на міжнародне право. Однак згодом Стармер поступився і сказав, що дозволить США доступ до Дієго-Гарсії для "конкретних і обмежених оборонних цілей".