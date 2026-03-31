Король Британии посетит США в конце апреля

Букингемский дворец объявил, что запланированный государственный визит короля Великобритании в США состоится, несмотря на напряженность, связанную с войной на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в сообщении британской королевской семьи в соцсетях, передает "Европейская правда".

Это произошло, несмотря на призывы отменить или отложить историческую королевскую поездку из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Ожидается, что визит состоится в конце апреля, а даты будут подтверждены позже.

В заявлении Букингемского дворца говорится: "По совету правительства Его Величества и по приглашению президента Соединенных Штатов король и королева совершат государственный визит в Соединенные Штаты Америки", – сказано в сообщении.

"Программа визита Их Величеств будет посвящена историческим связям и современным двусторонним отношениям между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами, а также празднованию 250-й годовщины американской независимости", – сообщили во дворце.

После государственного визита в США король продолжит свой визит на Бермудские острова, сообщает Букингемский дворец.

Это будет его первый королевский визит в качестве монарха на британскую заморскую территорию.

В феврале 2025 года премьер Британии Кир Стармер ездил к американскому президенту Дональду Трампу.

Напомним, 16 марта Трамп заявил, что он "недоволен" Стармером за то, что тот сначала отказался отправить военную технику на Ближний Восток, когда началась американо-израильская операция против Ирана.

Перед началом операции США против Ирана Великобритания сначала отказала Вашингтону в разрешении на проведение ударов с таких баз, как Диего-Гарсия и Фэрфорд, ссылаясь на международное право. Однако впоследствии Стармер уступил и сказал, что позволит США доступ к Диего-Гарсии для "конкретных и ограниченных оборонительных целей".