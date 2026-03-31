Премьер Чехии просит Словакию покончить с режимом двойных цен на топливо

Премьер Чехии Андрей Бабиш обратился к словацкому коллеге Роберту Фицо с просьбой положить конец нефтяной чрезвычайной ситуации в Словакии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Dennik N.

По словам чешского премьера, проблема с топливом и ценами на него должна быть решена на всей территории страны. Сейчас Словакия имеет две цены – для местных и для иностранных водителей, в том числе для Чехии.

"Потому что это нас активно касается. Граждане ждут решения энергетического кризиса", – сказал чешский премьер после совместного заседания правительств Чехии и Словакии.

Он добавил, что, естественно, хотел бы, чтобы нефтеперерабатывающие заводы Slovnaft и MOL работали на полную мощность.

По его словам, решение лежит в плоскости Вышеградской группы, Германии и Австрии. Бабиш хочет убедить Германию, что лучше ограничить цены на квоты на выбросы, чем субсидировать промышленность. Он также хочет отделить цену на электроэнергию от цены на газ.

Правительство Словакии объявило чрезвычайную ситуацию с нефтью, чтобы высвободить государственные запасы нефти для нефтеперерабатывающего завода Slovnaft. Это была ответная мера на перебои с поставками нефти по нефтепроводу "Дружба". Тем временем на Ближнем Востоке вспыхнул конфликт, повлекший рост цен на нефть. Поэтому правительство установило две цены на дизельное топливо, причем иностранные водители платили больше. Оно также установило максимальный лимит заправки в 400 евро на бак.

Государства-члены также обсуждают пути выхода из энергетического кризиса в ЕС, а Роберт Фицо критикует Еврокомиссию за то, что она до сих пор не приняла никаких мер. Министры энергетики должны обсудить лимиты потребления во вторник.

Правительства также подписали меморандум о совместной ответственности за хранение газа в газохранилищах Дольне Бояновице и меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии.

Ранее Словакия отвергла призыв Брюсселя отменить меры, которые предусматривают разное ценообразование на заправках для автомобилей с иностранной и отечественной регистрацией.

Напомним, 29 марта Фицо пригрозил Европейской комиссии заблокировать 20-й пакет санкций, если она не надавит на Украину с целью восстановления транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".