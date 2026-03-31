Каллас відзначила роль України як "гаранта безпеки" на Близькому Сході

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас відзначила роль України в допомозі на Близькому Сході та назвала її "гарантом безпеки".

Про це вона сказала на початку неформального засідання Ради ЄС у закордонних справах у Києві, пише кореспондентка "Європейської правди".

Каллас нагадала, що президент Володимир Зеленський відвідав нещодавно Близький Схід, де підписав низку оборонних угод.

"Україна має найкращі засоби власної оборони (...) Ваша підтримка наших партнерів у Перській затоці підкреслює вирішальний внесок України як гаранта безпеки", – акцентувала головна дипломатка ЄС.

Вона звернула увагу на те, що навіть у скрутні часи Україна знаходить час, щоб "реально допомагати іншим".

"Дрони потрібно збивати за допомогою відповідних перехоплювачів, і ніхто не робить це краще, ніж Україна. Ми всі згодні, що Ормузька протока має бути відкритою, і це є пріоритетом. Іран не може мати права вето щодо енергетичних потоків на Близькому Сході", – сказала вона.

Водночас Каллас також наголосила, що поки війна в Ірані привертає увагу світу – ЄС продовжує підтримувати Україну.

"Ми маємо протистояти Москві, а не фінансувати її. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася", – додала Каллас.

Нагадаємо, напередодні Зеленський заявив, що від Йорданії, Кувейту, Бахрейну та Оману є запити на співпрацю з Україною щодо систем захисту та передачі досвіду військових.

Нещодавно український президент заявив, що перенаправлення зброї США, призначеної для України, на Близький Схід не відбувалося, проте подальші дії залежать від багатьох факторів, зокрема, тривалості війни в Ірані.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США не перенаправляють зброю, закуплену країнами НАТО для України, на Близький Схід, але не виключив такої можливості.

Це питання виникло після повідомлення Washington Post про те, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення важливого військового обладнання, призначеного для українських збройних сил, на війну з Іраном.