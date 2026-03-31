Каллас отметила роль Украины как "гаранта безопасности" на Ближнем Востоке

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас отметила роль Украины в помощи на Ближнем Востоке и назвала ее "гарантом безопасности".

Об этом она сказала в начале неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам в Киеве, пишет корреспондент "Европейской правды".

Каллас напомнила, что президент Владимир Зеленский посетил недавно Ближний Восток, где подписал ряд оборонных соглашений.

"Украина имеет лучшие средства собственной обороны (...) Ваша поддержка наших партнеров в Персидском заливе подчеркивает решающий вклад Украины как гаранта безопасности", – акцентировала главный дипломат ЕС.

Она обратила внимание на то, что даже в трудные времена Украина находит время, чтобы "реально помогать другим".

"Дроны нужно сбивать с помощью соответствующих перехватчиков, и никто не делает это лучше, чем Украина. Мы все согласны, что Ормузский пролив должен быть открытым, и это является приоритетом. Иран не может иметь права вето относительно энергетических потоков на Ближнем Востоке", – сказала она.

В то же время Каллас также подчеркнула, что пока война в Иране привлекает внимание мира – ЕС продолжает поддерживать Украину.

"Мы должны противостоять Москве, а не финансировать ее. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась", – добавила Каллас.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что от Иордании, Кувейта, Бахрейна и Омана есть запросы на сотрудничество с Украиной по системам защиты и передачи опыта военных.

Недавно украинский президент заявил, что перенаправление оружия США, предназначенного для Украины, на Ближний Восток не происходило, однако дальнейшие действия зависят от многих факторов, в частности, продолжительности войны в Иране.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США не перенаправляют оружие, закупленное странами НАТО для Украины, на Ближний Восток, но не исключил такой возможности.

Этот вопрос возник после сообщения Washington Post о том, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления важного военного оборудования, предназначенного для украинских вооруженных сил, на войну с Ираном.