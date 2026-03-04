Мерц сказал Трампу, что Украина должна сохранить свою территорию

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время своего визита в Белый дом сказал президенту США Дональду Трампу, что по завершении войны Украина должна сохранить свою территорию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Мерц сказал в начале встречи с Трампом, трансляцию которой вел Белый дом.

Мерц, который находился в Вашингтоне на переговорах с американским президентом, подчеркнул, что Украина не должна соглашаться на дальнейшие территориальные уступки.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Но Украина должна сохранить свою территорию и свои интересы безопасности, и мы об этом поговорим", – сказал канцлер лидеру США.

Журналисты спросили Трампа, где в списке его приоритетов сейчас находится завершение войны в Украине, учитывая американскую операцию против Ирана.

Глава Белого дома заверил, что этот вопрос по-прежнему имеет для него наивысший приоритет.

"Что касается России и Украины, где это в моем списке приоритетов? Очень высоко. Я думал, что это будет одна из самых легких (задач). Я завершил восемь войн, и, возможно, еще одну", – подчеркнул Трамп.

Он также упомянул о "высшем уровне ненависти" между президентом Украины Владимиром Зеленским и правителем России Владимиром Путиным.

Напомним, пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет ясности относительно сроков и места очередных мирных переговоров между Россией, США и Украиной, поскольку проведение переговоров в Абу-Даби, как это планировалось ранее, не выглядит возможным.

В Еврокомиссии позицию Москвы назвали "оправданием" и попыткой затянуть переговорный процесс.

Перед этим украинский президент заявил, что видит окно возможностей для достижения мира в российско-украинской войне до промежуточных выборов в США.