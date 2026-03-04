Міністр торгівлі США добровільно погодився свідчити щодо зв’язків з Епштейном

Міністр торгівлі США Говард Лутнік, який свого часу був сусідом із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном на Мангеттені, добровільно погодився дати свідченням перед комітетом Палати представників з нагляду через свої минулі зв’язки із фінансистом.

Про це стало відомо Axios, пише "Європейська правда".

Минулі зв'язки Лутніка з Епштейном перебувають під пильною увагою з того часу, як ім'я міністра з'явилося в документах Міністерства юстиції.

"Я з нетерпінням чекаю на виступ перед комітетом. Я не зробив нічого поганого і хочу виправити ситуацію", – сказав він.

Очікується, що закрите слухання, стенограма якого буде опублікована, відбудеться в найближчі тижні.

Речник Білого дому Куш Десаї заявив у коментарі, що Лутнік залишається "важливим активом" для американського президента Дональда Трампа, оскільки він "відіграв ключову роль у забезпеченні великих торговельних та інвестиційних угод".

Голова комітету з нагляду Джеймс Комер заявив, що Лутнік "проактивно погодився добровільно з'явитися перед комітетом Палати представників з нагляду".

"Я високо оцінюю його відданість принципам прозорості та вдячний за його готовність співпрацювати з комітетом. З нетерпінням чекаю на його свідчення", – сказав він.

Як зазначається, сенатори-демократи в листі до Лутніка в п'ятницю, 27 лютого, попросили його надати всі записи про його зв'язки з Епштейном і союзниками Епштейна.

Лутнік сказав в подкасті New York Post восени минулого року, що після того, як побачив моторошну "кімнату для масажу" під час екскурсії по міському будинку Епштейна в 2005 році – вирішив із дружиною, що "ніколи більше не буду в одній кімнаті з цією огидною людиною".

Втім, документи Міністерства юстиції США щодо Епштейна пізніше показали, що через кілька років Лутнік двічі зустрічався з Епштейном: у 2011 році він був у його будинку, а у 2012 році його родина обідала з Епштейном на його приватному острові в Карибському морі.

Лутнік сказав минулого місяця сенатському комітету з питань асигнувань, що відвідав острів разом із дружиною, дітьми та нянями.

"Я не пам'ятаю, чому ми це зробили", – сказав він.

У вівторок, 10 лютого, Лутнік спробував дистанціюватися від справи Епштейна.

Тоді він стверджував, що "майже не мав нічого спільного" із засудженим сексуальним злочинцем, на тлі закликів до його відставки через нові розкриття про зв'язки між ними.

26 лютого колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон свідчила перед Конгресом США про минулі зв'язки її та її чоловіка, експрезидента США Білла Клінтона, з Епштейном.

А наступного дня колишній президент США Білл Клінтон під час закритого слухання у Конгресі заперечив, що знав про злочини Епштейна.