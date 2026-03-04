Министр торговли США добровольно согласился свидетельствовать о связях с Эпштейном

Министр торговли США Говард Лутник, который в свое время был соседом осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна, добровольно согласился дать показания перед комитетом Палаты представителей по надзору.

Об этом стало известно Axios, пишет "Европейская правда".

Прошлые связи Лутника с Эпштейном находятся под пристальным вниманием с тех пор, как имя министра появилось в документах Министерства юстиции.

"Я с нетерпением жду выступления перед комитетом. Я не сделал ничего плохого и хочу исправить ситуацию", – сказал он.

Ожидается, что закрытое слушание, стенограмма которого будет опубликована, состоится в ближайшие недели.

Представитель Белого дома Куш Десаи заявил в комментарии, что Лутник остается "важным активом" для американского президента Дональда Трампа, поскольку он "сыграл ключевую роль в обеспечении крупных торговых и инвестиционных сделок".

Глава комитета по надзору Джеймс Комер заявил, что Лутник "проактивно согласился добровольно предстать перед комитетом Палаты представителей по надзору".

"Я высоко оцениваю его приверженность принципам прозрачности и благодарен за его готовность сотрудничать с комитетом. С нетерпением жду его показаний", – сказал он.

Как отмечается, сенаторы-демократы в письме к Лутнику в пятницу, 27 февраля, попросили его предоставить все записи о его связях с Эпштейном и союзниками Эпштейна.

Лутник сказал в подкасте New York Post осенью прошлого года, что после того, как увидел жуткую "комнату для массажа" во время экскурсии по городскому дому Эпштейна в 2005 году – решил с женой, что "никогда больше не буду в одной комнате с этим отвратительным человеком".

Впрочем, документы Министерства юстиции США по Эпштейну позже показали, что через несколько лет Лутник дважды встречался с Эпштейном: в 2011 году он был в доме Эпштейна, а в 2012 году его семья обедала с Эпштейном на его частном острове в Карибском море.

Лутник сказал в прошлом месяце сенатскому комитету по вопросам ассигнований, что посетил остров вместе с женой, детьми и нянями.

"Я не помню, почему мы это сделали", – сказал он.

Во вторник, 10 февраля, Лутник попытался дистанцироваться от дела Эпштейна.

Тогда он утверждал, что "почти не имел ничего общего" с осужденным сексуальным преступником, на фоне призывов к его отставке из-за новых раскрытий о связях между ними.

26 февраля бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон свидетельствовала перед Конгрессом США о прошлых связях ее и ее мужа, экс-президента США Билла Клинтона, с Эпштейном.

А на следующий день бывший президент США Билл Клинтон во время закрытого слушания в Конгрессе отрицал, что знал о преступлениях Эпштейна.