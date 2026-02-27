Гілларі Клінтон дала свідчення в Конгресі США щодо справи Епштейна

Колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон свідчила перед Конгресом США у четвер, 26 лютого, про минулі зв'язки її та її чоловіка, експрезидента США Білла Клінтона, із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.

Про це пише CNN, передає "Європейська правда".

Як відомо, подружжя погодилося дати свідчення в рамках розслідування Конгресу США щодо Епштейна на початку лютого.

Після шести з половиною годин закритих переговорів із законодавцями Комітету з нагляду Палати представників Клінтон заявила, що "відповіла на кожне їхнє запитання так повно, як могла, виходячи з того, що мені відомо". Вона наголосила, що ніколи не зустрічалася з Епштейном і не спілкувалася з ним.

"Я не знаю, скільки разів мені довелося повторювати: "Я не знала Джеффрі Епштейна", – сказала вона журналістам.

Клінтон сказала, що знала Гіслейн Максвелл, яку засудили у зв'язку зі злочинами Епштейна, "побіжно, як знайому", і що Максвелл "прийшла як супутниця, гостя, когось, хто був запрошений" на весілля її дочки Челсі Клінтон у 2010 році.

У коментарі CNN вона також запевнила, що її чоловік не знав про злочини Епштейна в той час, коли спілкувався з ним.

Їхні товариські стосунки, за її словами, закінчилися за кілька років до того, як стало відомо про злочинну діяльність Епштейна.

Голова Комітету з нагляду Палати представників Джеймс Комер натомість заявив, що Клінтон сказала не все.

"Це двопартійне розслідування. У американського народу багато запитань. Наскільки мені відомо, Клінтони не відповіли на дуже багато запитань, якщо взагалі відповіли, щодо своїх знань або участі у справах Епштейна та Максвелл", – додав він.

Нагадаємо, публікація Мін’юстом США мільйонів сторінок справи Епштейна спричинила великий скандал також у багатьох країнах Європи – особливо у Норвегії та Британії, де вдарила по репутації у тому числі королівських родин.

Брат короля Британії Ендрю Маунтбеттен-Віндзор внаслідок скандалу втратив титул принца і став першим за 300 років членом королівської родини, якого затримали і забрали на допит.

Також писали, що журналісти CNN дійшли висновку, що в опублікованих матеріалах справи Епштейна не вистачає близько сотні важливих документів, у тому числі інтерв’ю жінки, яка озвучувала звинувачення на адресу чинного президента Дональда Трампа.

