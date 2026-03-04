У Польщі під час масштабної операції затримали понад сотню іноземців

Польські прикордонники та працівники правоохоронних органів провели спільну операцію, в ході якої затримали понад сотню іноземців.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Марчин Кервінський, передає RMF24, пише "Європейська правда".

Кервінський зазначив, що польські працівники прикордонної служби та поліції затримали 140 іноземців по всій країні під час майже 1800 перевірок на законність проживання.

Внаслідок операції було порушено 130 справ про повернення.

За даними прикордонної служби, понад 110 затриманих перебували в Польщі нелегально, а понад 20 були затримані через загрозу національній безпеці.

У операціях, які відбулися 2 і 3 березня, взяли участь понад 700 співробітників прикордонної служби та майже 26,5 тисяч поліцейських з усієї країни. До підготовки операції були залучені Центральне бюро з боротьби з кіберзлочинністю та Центральне слідче бюро поліції.

Це четверта загальнонаціональна операція такого типу, але перша у 2026 році.

У лютому Кервінський повідомив про спільне з Німеччиною викриття організованої злочинної групи, під час якої було затримано 23 особи.

Того ж місяця Агентство внутрішньої безпеки Польщі спільно з Національною податковою адміністрацією запобігли контрабанді стратегічного обладнання до Росії.