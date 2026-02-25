У Польщі затримали групу осіб за спробу вивезти підсанкційне обладнання до РФ

Агентство внутрішньої безпеки Польщі спільно з Національною податковою адміністрацією запобігли контрабанді стратегічного обладнання до Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує RMF FM.

За підозрою у спробі незаконного вивезення техніки для виробництва інтегральних схем затримано п'ять осіб.

Операція із затримання відбулася 18 лютого. До складу групи входили чотири громадянина Білорусі та одна громадянка Польщі.

Вони планували переправити спеціалізоване обладнання до Росії транзитом через територію Білорусі.

Завдяки вчасним діям правоохоронців машину було вчасно виявлено, що дозволило повністю зірвати поставку.

Прокуратура вже висунула підозрюваним офіційні звинувачення. Вони полягають у підтримці російської агресії проти України і спробі порушення санкційного законодавства.

За порушення цих норм законодавства підозрюваним загрожує від трьох років позбавлення волі.

20 лютого Районний суд міста Лодзь ухвалив рішення про тимчасовий арешт трьох підозрюваних терміном на три місяці. Щодо інших учасників групи застосовано м’якші заходи: грошову заставу, поліцейський нагляд та заборону на виїзд з країни.

Днями польське Агентство внутрішньої безпеки затримало білоруса, якого підозрюють у шпигунстві на користь білоруської військової розвідки.

Ще раніше у Польщі затримали громадянина Молдови за втручання в рух вантажного поїзда, який мав прямувати до України.