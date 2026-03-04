В Польше во время масштабной операции задержали более сотни иностранцев

Польские пограничники и работники правоохранительных органов провели совместную операцию, в ходе которой задержали более сотни иностранцев.

Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский, передает RMF24, пишет "Европейская правда".

Кервиньский отметил, что польские работники пограничной службы и полиции задержали 140 иностранцев по всей стране во время почти 1800 проверок на законность проживания.

В результате операции было возбуждено 130 дел о возвращении.

По данным пограничной службы, более 110 задержанных находились в Польше нелегально, а более 20 были задержаны из-за угрозы национальной безопасности.

В операциях, которые состоялись 2 и 3 марта, приняли участие более 700 сотрудников пограничной службы и почти 26,5 тысяч полицейских со всей страны. К подготовке операции были привлечены Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью и Центральное следственное бюро полиции.

Это четвертая общенациональная операция такого типа, но первая в 2026 году.

В феврале Кервиньский сообщил о совместном с Германией разоблачении организованной преступной группы, в ходе которой были задержаны 23 человека.

В том же месяце Агентство внутренней безопасности Польши совместно с Национальной налоговой администрацией предотвратили контрабанду стратегического оборудования в Россию.