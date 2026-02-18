У Польщі розповіли про розбиття великої злочинної групи: 23 затриманих у 4 країнах

Глава Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марчин Кервінський повідомив про спільне з Німеччиною розбиття організованої злочинної групи, затримано 23 особи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

"Міжнародний удар по організованій злочинності – 23 особи затримані в чотирьох країнах! Спільна операція служб Польщі та Німеччини призвела до розгрому небезпечної міжнародної злочинної групи, яка діяла протягом восьми років", – повідомив Кервінський через соціальні мережі.

З фотографій, опублікованих главою МВС, випливає, що під час затримання було вилучено значну кількість зброї, в тому числі кулемет, та боєприпасів.

Члени групи могли видавати себе за співробітників польських служб – Служби охорони держави, Прикордонної служби, поліції. На фотографіях, опублікованих Кервінським, видно частини уніформ і навіть посвідчення стажера-судового виконавця.

Центральне слідче управління поліції повідомило, що розслідування проводилося в Польщі, Німеччині, Чехії та Іспанії. Затримані підозрювані є громадянами Польщі та Німеччини. Серед них є "члени одного з найвідоміших у світі мотоциклетних банд та представники турецьких кланів".

"Згідно з висновками слідчих, розбита структура функціонувала з 2014 по 2022 рік, об'єднуючи громадян Польщі та Німеччини з дуже високим ступенем організації. Спектр незаконної діяльності групи був надзвичайно широким і включав торгівлю вогнепальною зброєю та боєприпасами, введення в обіг фальшивих платіжних засобів, а також контрабанду та торгівлю значними кількостями наркотиків", – повідомила поліція.

Нещодавно, іспанські правоохоронні органи за підтримки французьких митників ліквідували угруповання та вилучили "найбільшу фабрику" підроблених парфумів у Європі.

Як повідомлялося, польські правоохоронці готуються до потенційного сплеску злочинності після завершення війни в Україні.