У Литві планують продовжити заборону на в'їзд до країни для понад сотні білорусів

Міністерство закордонних справ Литви розглядає можливість продовжити заборону на в'їзд до країни для понад сотні білорусів.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Оскільки термін дії заборони на в'їзд до країни для 117 білоруських громадян, які сприяли порушенню прав людини, закінчується менш ніж за місяць, Міністерство закордонних справ Литви розглядає можливість її продовження.

"Міністерство закордонних справ, у консультації з іншими відповідальними установами, розглядає можливість продовження або поновлення чинної заборони на в'їзд", – зазначили в МЗС.

Білоруські посадовці були додані до списку осіб, небажаних у Литві в 2021 році, за репресії в сусідній країні у той час.

Нещодавно Державна служба безпеки Литви попередила, що Комітет державної безпеки Білорусі поширює відео на YouTube з метою вербування потенційних агентів, апелюючи до невдоволення литовським урядом.

Нещодавно прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що не бачить причин для потепління у відносинах з Білоруссю найближчим часом.

А міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що позиція Литви щодо Білорусі залишається однією з найжорсткіших в Європейському Союзі.