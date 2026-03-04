На историческом здании в столице Литвы появилась белорусская надпись "Вильнюс наш"

В Вильнюсе на здании, в котором в 1918 году провозгласили восстановление независимости Литвы, появилась провокационная надпись на белорусском языке; полиция разыскивает причастных.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Надпись зафиксировали в среду, 4 марта, на здании, где 16 февраля 1918 года был утвержден акт о восстановлении независимости страны.

На здании на белорусском языке написали "Вильнюс наш". По информации Управления полиции Вильнюсского уезда, причастных разыскивают.

Фото: LRT

"Работники полиции следят за ситуацией и интенсивно работают над тем, чтобы найти и привлечь к ответственности виновных в этом акте", – прокомментировали представители полиции.

Как отмечается, в последнее время такие надписи появились в нескольких местах в центре города. Также в феврале памятник литовскому журналисту Винцасу Кудирке возле Правительственного дворца был облит красной краской.

"Акт вандализма является фактом. Вопрос в том, кто его заказал и кто исполнил. Я уверен, что наши органы власти проанализируют и оценят ситуацию", – сказал Вилмантас Виткаускас, глава Национального центра кризисного управления.

В конце февраля писали, что Министерство иностранных дел Литвы рассматривает возможность продлить запрет на въезд в страну для более сотни белорусов.

Недавно Государственная служба безопасности Литвы предупредила, что Комитет государственной безопасности Беларуси распространяет видео на YouTube с целью вербовки потенциальных агентов, апеллируя к недовольству литовским правительством.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что не видит причин для потепления в отношениях с Беларусью в ближайшее время.

А министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что позиция Литвы в отношении Беларуси остается одной из самых жестких в Европейском Союзе.