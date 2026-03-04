Сійярто сподівається, що РФ звільнить з полону угорців, "примусово мобілізованих Україною"

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто очікує, що йому вдасться повернутися з РФ додому з двома угорцями, які опинилися в російському полоні.

Про це він заявив у відеоролику, розміщеному на його сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".

Сійярто перебуває з візитом у Москві, щоб переконатися, що його країна і надалі отримуватиме дешеві нафту і газ.

Однак, ще однією причиною, за його словами, є те, що угорська держава дбає про всіх угорців.

"Ми захищаємо всіх угорців, незалежно від того, де вони перебувають у світі. На жаль, останнім часом багато угорців було вивезено на український фронт після примусової мобілізації Україною. На жаль, багато людей загинули, багато зникли, а деякі потрапили в полон до росіян. За останні роки стало відомо про двох таких угорців, які попросили нас про допомогу", – розповів міністр.

"Тож я сподіваюся, що після сьогоднішніх обговорень нас буде більше в літаку додому, ніж прилетіло сюди. Звичайно, я скоро повідомлю вам про подробиці", – підсумував він.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про виклик посла України через "насильницьке полювання" за угорцями для мобілізації.

Варто зазначити, що Сійярто підтримує нелегальне переправлення українських чоловіків через кордон, оскільки, як він вважає, мобілізація в Україні заважає завершити розв’язану РФ війну.