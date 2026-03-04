Сийярто надеется, что РФ освободит из плена венгров, "принудительно мобилизованных Украиной"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ожидает, что ему удастся вернуться из РФ домой с двумя венграми, которые оказались в российском плену.

Об этом он заявил в видеоролике, размещенном на его странице в Facebook, передает "Европейская правда".

Сийярто находится с визитом в Москве, чтобы убедиться, что его страна и в дальнейшем будет получать дешевые нефть и газ.

Однако, еще одной причиной, по его словам, является то, что венгерское государство заботится обо всех венграх.

"Мы защищаем всех венгров, независимо от того, где они находятся в мире. К сожалению, в последнее время много венгров было вывезено на украинский фронт после принудительной мобилизации Украиной. К сожалению, многие погибли, многие исчезли, а некоторые попали в плен к русским. За последние годы стало известно о двух таких венграх, которые попросили нас о помощи", – рассказал министр.

"Поэтому я надеюсь, что после сегодняшних обсуждений нас будет больше в самолете домой, чем прилетело сюда. Конечно, я скоро сообщу вам о подробностях", – подытожил он.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о вызове посла Украины из-за "насильственной охоты" за венграми для мобилизации.

Стоит отметить, что Сийярто поддерживает нелегальную переправку украинских мужчин через границу, поскольку, как он считает, мобилизация в Украине мешает завершить развязанную РФ войну.