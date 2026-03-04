Глава МЗС Німеччини вимагає від Угорщини припинити блокування кредиту для України

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вимагає негайного припинення блокування Угорщиною вже затвердженої нової допомоги ЄС для України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Європейці повинні зробити ще більше, щоб допомогти Україні, наголосив Вадефуль.

"Ми більше не можемо дозволити собі неприйнятні блокади, такі як та, що зараз застосовується Угорщиною, які затримують цю нагально необхідну допомогу і тим самим коштують людських життів через брак важливих ресурсів для національної оборони", – заявив міністр.

Він також висловив підтримку України на її шляху до членства в Європейському Союзі. За його словами, це "можливо, буде найважливішою гарантією безпеки для України в майбутньому".

Як повідомляла "Європейська правда", у ЄС планували схвалити 20-й пакет санкцій до четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення. Однак Угорщина заблокувала це рішення, а також стала на заваді виділенню Україні 90 млрд євро європейського кредиту.