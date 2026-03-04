Глава МИД Германии требует от Венгрии прекратить блокирование кредита для Украины

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль требует немедленного прекращения блокирования Венгрией уже утвержденной новой помощи ЕС для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Европейцы должны сделать еще больше, чтобы помочь Украине, подчеркнул Вадефуль.

"Мы больше не можем позволить себе неприемлемые блокады, такие как та, что сейчас применяется Венгрией, которые задерживают эту срочно необходимую помощь и тем самым стоят человеческих жизней из-за нехватки важных ресурсов для национальной обороны", – заявил министр.

Он также выразил поддержку Украины на ее пути к членству в Европейском Союзе. По его словам, это "возможно, будет важнейшей гарантией безопасности для Украины в будущем".

Как сообщала "Европейская правда", в ЕС планировали одобрить 20-й пакет санкций к четвертой годовщине полномасштабного российского вторжения. Однако Венгрия заблокировала это решение, а также помешала выделению Украине 90 млрд евро европейского кредита.