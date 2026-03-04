Нідерландські партії зацікавились пропозицією Франції щодо "ядерної парасольки"

Представлені у парламенті партії Нідерландів з інтересом відреагували на пропозицію президента Франції про розширення "ядерної парасольки" на союзників.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

У Палаті представників коаліційні політсили із зацікавленням сприйняли ідею Макрона щодо розширеної співпраці у питанні ядерного стримування – що називають зміною, порівняно з попередніми десятиліттями.

Хоча зазвичай політика Нідерландів зосереджувалася на тому, щоб зменшувати кількість присутньої у світі ядерної зброї, уряд Роба Єттена після пропозиції Макрона висловив зацікавленість у переговорах, а в парламенті сигналізують, що не заперечують проти цього.

"Ми бачимо, що російська агресія є значною проблемою, і ми справді маємо бути спроможні гарантувати власну безпеку у Європі – а це включає і ядерну безпеку", – зазначила депутатка від керівної D66 Фатімаджа Белхірх.

Лідер фракції VVD Рубен Брекельманс, який в попередньому уряді був міністром оборони, також назвав позитивним сигналом те, що Макрон пропонує поглиблення європейської співпраці і готовий залучити ядерний потенціал Франції на захист Європи.

Депутат від керівної CDA ван Лансхот зазначив, що Європа може зайняти впевнену позицію на глобальній арені тільки за глибокої співпраці між країнами членами. "Ми вважаємо відкритість Макрона у цьому питанні позитивною подією", – сказав політик.

Найбільша опозиційна партія GroenLinks-PvdA відреагувала стриманіше, але у її лавах все одно заявили про інтерес до французької пропозиції в умовах дедалі хаотичнішого світу.

"Ми зараз дуже залежні від США у питаннях нашої оборони. У моїй партії щиро переконані, що цю залежність потрібно зменшувати… Але неправильно вважати, що почуватись безпечно можна тільки тоді, коли маєш ядерне стримування проти сили найбільших держав. Це небезпечна дискусія", – коментує представниця політсили Каті Пірі.

У лавах опозиційних соціалістів висловилися проти, заявляючи, що усе це призведе лише до нової "гонки ядерних озброєнь" і світ стане ще небезпечнішим.

Нагадаємо, 2 березня президент Франції, єдиної на європейському континенті ядерної держави, заявив про плани збільшить кількість французьких ядерних боєголовок та готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.

Макрон назвав 8 країн, зацікавлених у ядерному стримуванні, запропонованому Францією – у тому числі Нідерланди.

Франція та Німеччина створили координаційну групу з питань ядерної зброї.