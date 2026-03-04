Нидерландские партии заинтересовались предложением Франции по "ядерному зонтику"

Представленные в парламенте партии Нидерландов с интересом отреагировали на предложение президента Франции о расширении "ядерного зонтика" на союзников.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

В Палате представителей коалиционные политсилы с интересом восприняли идею Макрона по расширенному сотрудничеству в вопросе ядерного сдерживания – что называют изменением по сравнению с предыдущими десятилетиями.

Хотя обычно политика Нидерландов сосредотачивалась на том, чтобы уменьшать количество присутствующего в мире ядерного оружия, правительство Роба Йеттена после предложения Макрона выразило заинтересованность в переговорах, а в парламенте сигнализируют, что не возражают против этого.

"Мы видим, что российская агрессия является значительной проблемой, и мы действительно должны быть способны гарантировать собственную безопасность в Европе – а это включает и ядерную безопасность", – отметила депутат от правящей D66 Фатимаджа Белхирх.

Лидер фракции VVD Рубен Брекельманс, который в предыдущем правительстве был министром обороны, также назвал положительным сигналом то, что Макрон предлагает углубление европейского сотрудничества и готов привлечь ядерный потенциал Франции на защиту Европы.

Депутат от правящей CDA ван Лансхот отметил, что Европа может занять уверенную позицию на глобальной арене только при глубоком сотрудничестве между странами членами. "Мы считаем открытость Макрона в этом вопросе положительным событием", – сказал политик.

Крупнейшая оппозиционная партия GroenLinks-PvdA отреагировала сдержаннее, но в ее рядах все равно заявили об интересе к французскому предложению в условиях все более хаотичного мира.

"Мы сейчас очень зависимы от США в вопросах нашей обороны. В моей партии искренне убеждены, что эту зависимость нужно уменьшать... Но неправильно считать, что чувствовать себя безопасно можно только тогда, когда имеешь ядерное сдерживание против силы крупнейших государств. Это опасная дискуссия", – комментирует представительница политсилы Кати Пири.

В рядах оппозиционных социалистов высказались против, заявляя, что все это приведет лишь к новой "гонке ядерных вооружений" и мир станет еще опаснее.

Напомним, 2 марта президент Франции, единственной на европейском континенте ядерной державы, заявил о планах увеличить количество французских ядерных боеголовок и готовность развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзниках.

Макрон назвал 8 стран, заинтересованных в ядерном сдерживании, предложенном Францией – в том числе Нидерланды.

Франция и Германия создали координационную группу по вопросам ядерного оружия.