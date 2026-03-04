У Білому домі кажуть, що наземна операція в Ірані поки не входить у плани

У Білому домі заявили, що наземна операція із залученням американських військових безпосередньо на території Ірану наразі не є частиною планів.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що наразі США не планують бойових дій проти Ірану із присутністю американських військових безпосередньо на території країни, так званим "чоботом на землі".

"Зараз це не входить до планів цієї операції. Але, звісно, я ніколи не виключатиму варіантів дій, до яких може вдатися президент США чи головнокомандувач", – сказала Лівітт.

Сам Трамп на початку тижня не став категорично виключати можливість введення американських військових безпосередньо на територію Ірану.

Нагадаємо, глава Пентагону заявив, що США планують менш як за тиждень здобути контроль над повітряним простором Ірану, а також оголосив про ліквідацію іранського командира, який нібито готував замах на Трампа.

Також у Білому домі показали, як США потопили іранський військовий корабель.




