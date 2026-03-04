В Белом доме говорят, что наземная операция в Иране пока не в планах

В Белом доме заявили, что наземная операция с привлечением американских военных непосредственно на территории Ирана пока не является частью планов.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что пока США не планируют боевых действий против Ирана с присутствием американских военных непосредственно на территории страны, так называемым "сапогом на земле".

"Сейчас это не входит в планы этой операции. Но, конечно, я никогда не буду исключать вариантов действий, к которым может прибегнуть президент США или главнокомандующий", – сказала Ливитт.

Сам Трамп в начале недели не стал категорически исключать возможность введения американских военных непосредственно на территорию Ирана.

Напомним, глава Пентагона заявил, что США планируют менее чем за неделю получить контроль над воздушным пространством Ирана, а также объявил о ликвидации иранского командира, который якобы готовил покушение на Трампа.

Также в Белом доме показали, как США потопили иранский военный корабль.