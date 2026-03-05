Чому Зеленський має змінити тактику щодо Орбана і як саме

Чинний угорський уряд, який веде неприховану інформаційну війну не лише проти України, а й проти Євросоюзу, проти спільних європейських правил та цінностей, давно перестав бути лише нашою проблемою.

У керівництві ЄС склався практично консенсус у негативному ставленні до Віктора Орбана та його уряду. І ці почуття – взаємні, адже антиєвропейська риторика є провідною в агітації угорської партії влади "Фідес" вже кілька виборчих циклів поспіль.

На цьому тлі примітним є мовчання європейців у відповідь. А в євроінституціях є навіть рішення утриматися від критики Орбана аж до дня виборів, які заплановані на 12 квітня.

Київ обрав зовсім іншу лінію. Чесну, але геть недипломатичну – як часто буває у Зеленського.

Та проблема у тому, що самому Орбану ці заяви з України йдуть на користь. В Угорщині, яка готується до виборів, від них виграє виключно він.

Докладніше про те, чому від цієї тактики необхідно якнайшвидше відмовитися, читайте у важливій статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка

Україна та орбанівська Угорщина давно не є дружніми державами.

Угорщина, зловживаючи своїм членством в ЄС і НАТО, вже багато років поспіль блокує рішення цих союзів щодо України.

Від 2022 року в НАТО вирішили, що з них досить, і надалі просто ігнорують угорське вето щодо України, оформлюючи за потреби усі необхідні дії через рішення генсека. У ЄС правила інші й там так зробити не виходить, тож Орбан концентрується на вето саме за європейським треком, де він час від часу щось виторговує у Брюсселя і послаблює тиск, а потім відновлює його.

Напруження у відносинах також змінюється хвилями.

Тепер напруження між Києвом та Брюсселем дійшло нового максимуму. І зараз український президент неприховано спалює мости у відносинах з угорським колегою.

Жорсткість риторики Києва щодо угорського керівництва загострюється від початку 2026 року (тут варто нагадати про очевидну, але все ж знеособлену згадку у промові у Давосі про "Віктора, який заслуговує на потиличник").

Але чому ж від європейських колег не лунає те саме?

Причина у тому, що ця критика потрібна самому Орбану. Бо саме публічний тиск з-за кордону на Угорщину дає паливо угорській пропаганді і дозволяє Орбану мобілізувати тих зі своїх прибічників, хто за спокійних умов не пішов би на виборчу дільницю.

Саме це відбувається і зараз, завдяки заявам Зеленського.

Треба особливо наголосити: від критики на адресу угорського авторитарного лідера Україна як держава та Володимир Зеленський як президент не здобувають жодних плюсів.

Ба більше, перемога лідера опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра ще не гарантована.

За викривленої виборчої системи в Угорщині Орбан зберігає шанси знову перемогти на виборах. Та й за місяць, що лишився до дня голосування, ще може відбутися щось надзвичайне.

У цьому разі старим-новим прем'єром сусідньої держави стане політик, з яким Зеленський перед виборами особисто спалив мости.

Принцип "гірше вже не буде" – хибний за своєю суттю. Завжди може бути гірше.

Тому нинішню тактику Києва щодо антиорбанівських заяв треба якнайшвидше змінити. Плюсів для України від неї – жодних. Самі лише мінуси.

