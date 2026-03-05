Почему Зеленский должен изменить тактику в отношении Орбана и как именно

Действующее венгерское правительство, которое ведет нескрываемую информационную войну не только против Украины, но и против Евросоюза, против общих европейских правил и ценностей, давно перестало быть только нашей проблемой.

В руководстве ЕС сложился практически консенсус в негативном отношении к Виктору Орбану и его правительству. И эти чувства – взаимны, ведь антиевропейская риторика является ведущей в агитации венгерской партии власти "Фидес" уже несколько избирательных циклов подряд.

На этом фоне примечательно молчание европейцев в ответ. А в евроинституциях есть даже решение воздержаться от критики Орбана вплоть до дня выборов, которые запланированы на 12 апреля.

Киев выбрал совсем другую линию. Честную, но совершенно недипломатичную – как часто бывает у Зеленского.

Но проблема в том, что самому Орбану эти заявления из Украины идут на пользу. В Венгрии, которая готовится к выборам, от них выигрывает исключительно он.

Подробнее о том, почему от этой тактики необходимо как можно скорее отказаться, читайте в важной статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Вредно для нас, полезно Орбану. Зеленский должен прекратить "кормить" венгерскую пропаганду. Далее – краткое изложение статьи.

Украина и орбановская Венгрия давно не являются дружественными государствами.

Венгрия, злоупотребляя своим членством в ЕС и НАТО, уже много лет подряд блокирует решения этих союзов в отношении Украины.

С 2022 года в НАТО решили, что с них достаточно, и в дальнейшем просто игнорируют венгерское вето в отношении Украины, оформляя при необходимости все необходимые действия через решение генсека. В ЕС правила другие и там так сделать не получается, поэтому Орбан концентрируется на вето именно по европейскому треку, где он время от времени что-то выторговывает у Брюсселя и ослабляет давление, а затем восстанавливает его.

Напряжение в отношениях также меняется волнами.

Сейчас напряжение между Киевом и Брюсселем достигло нового максимума. И сейчас украинский президент неприкрыто сжигает мосты в отношениях с венгерским коллегой.

Жесткость риторики Киева в отношении венгерского руководства обостряется с начала 2026 года (здесь стоит напомнить об очевидном, но все же обезличенном упоминании в речи в Давосе о "Викторе, который заслуживает пощечину").

Но почему же от европейских коллег не раздается то же самое?

Причина в том, что эта критика нужна самому Орбану. Потому что именно публичное давление из-за рубежа на Венгрию дает топливо венгерской пропаганде и позволяет Орбану мобилизовать тех из своих сторонников, кто в спокойных условиях не пошел бы на избирательный участок.

Именно это происходит и сейчас, благодаря заявлениям Зеленского.

Следует особо подчеркнуть: от критики в адрес венгерского авторитарного лидера Украина как государство и Владимир Зеленский как президент не получают никаких плюсов.

Более того, победа лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадяра еще не гарантирована.

При искаженной избирательной системе в Венгрии Орбан сохраняет шансы снова победить на выборах. Да и за месяц, который остался до дня голосования, еще может произойти что-то чрезвычайное.

В этом случае старым-новым премьером соседнего государства станет политик, с которым Зеленский перед выборами лично сжег мосты.

Принцип "хуже уже не будет" – ошибочен по своей сути. Всегда может быть хуже.

Поэтому нынешнюю тактику Киева в отношении антиорбановских заявлений нужно как можно быстрее изменить. Плюсов для Украины от нее – никаких. Одни только минусы.

