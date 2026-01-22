Укр Рус Eng

Зеленський: кожен Віктор, який торгує інтересами Європи, заслуговує на потиличник

Новини — Четвер, 22 січня 2026, 17:14 — Ольга Ковальчук

Президент України Володимир Зеленський у Давосі розкритикував європейських лідерів, які діють в інтересах Росії, натякнувши на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це він сказав у своїй промові на Всесвітньому економічному форумі, повідомляє "Європейська правда".

Володимир Зеленський зазначив, що Європа буде сприйматися глобальним гравцем лише тоді, коли її дії лякатимуть її противників, зокрема і тих, хто є частиною Європейського Союзу.

У цьому контексті президент назвав ім’я "Віктор", заявивши, що він та його однодумці "заслуговують на потиличник". 

"Ми всі бачимо, що сили, які намагаються знищити Європу, не зникають з жодним днем, вони можуть діяти вільно, навіть всередині Європи. Кожен Віктор, який живе на європейські гроші, намагаючись продати європейські інтереси, заслуговує на потиличник". І якщо він почувається комфортно в Москві, це не означає, що ми повинні дозволити європейським столицям перетворитися на "маленькі Москви", – сказав український президент, натякаючи на угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Також Зеленський закликав європейців сформувати об’єднану європейську армію.

Крім того, президент України дорікнув за надто повільні кроки для покарання Росії за агресію.

