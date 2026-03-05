США и Канада поднимали истребители из-за российских военных самолетов у Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило об обнаружении и отслеживании двух российских военных самолетов Ту-142, действовавших в зонах идентификации противовоздушной обороны Аляски и Канады.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте командования.

NORAD подняло два истребителя F-35 ВВС США, два F-22, четыре самолета-заправщика KC-135, один самолет AWACS E-3, два канадских истребителя CF-18 и самолет для дозаправки CC-150 для точной идентификации, наблюдения и перехвата российских самолетов в американской и канадской зонах идентификации ПВО.

Отмечается, что российские самолеты не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

Такая деятельность России в зоне идентификации ПВО на Аляске происходит регулярно и не рассматривается как угроза, добавили в командовании.

Зона идентификации противовоздушной обороны является определенным участком международного воздушного пространства, который требует легкой идентификации всех воздушных судов в интересах национальной безопасности.

В конце февраля сообщали о подобном инциденте в зоне идентификации ПВО Аляски. Тогда NORAD отследило 5 российских самолетов.

Напомним, в январе шведские силы быстрого реагирования обнаружили и перехватили над Балтийским морем российские военные самолеты.