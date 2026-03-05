В соцсетях появилось видео иранской атаки на аэропорт в Азербайджане

Азербайджанские медиаресурсы распространили видео с моментом удара иранского беспилотника по международному аэропорту "Нахичевань" в Азербайджане.

Об этом сообщает "Европейская правда".

О падении иранских дронов на здание аэропорта сообщили в полдень в четверг, 5 марта.

На видео видно, как дрон атакует терминал аэропорта, после чего в небо поднимается столб дыма.

Также появилось видео последствий удара, в частности повреждена крыша аэропорта.

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла Ирана для вручения ему ноты протеста из-за атаки двух беспилотников.

Там заявили, что Баку оставляет за собой право на ответные меры.

А накануне турецкое Министерство обороны сообщило о сбитии иранской ракеты, которая летела на Турцию. Ракета пролетела над Ираком и Сирией, прежде чем была сбита системами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, дислоцированными в восточной части Средиземного моря.