Навроцкий предложил свою альтернативу программе ЕС по перевооружению

Президент Польши Кароль Навроцкий представил свою альтернативу программе ЕС по перевооружению SAFE, которая стала центром политических дебатов между правительством и оппозицией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Офис президента Польши.

Навроцкий назвал свой проект "SAFE 0%", настаивая на том, что эта инициатива более безопасна, чем проект ЕС, поскольку она не предусматривает кредитных обязательств.

"У нас есть конкретная, польская, безопасная и суверенная альтернатива SAFE, которая не будет предусматривать никаких финансовых интересов, поэтому это "SAFE 0%", – объявил Навроцкий после встречи с президентом Национального банка Польши Адамом Глапиньским.

По словам польского президента, эта программа будет гарантировать стране 185 млрд злотых (около 43,4 млрд евро) на перевооружение. В то же время она не будет предусматривать займы и не будет зависеть от внутренней ситуации в ЕС.

Навроцкий не привел деталей своего альтернативного проекта, но пообещал обсудить его с премьер-министром Дональдом Туском и министром обороны Владиславом Косиняком-Камышем.

Это происходит на фоне длительных споров между правительством Польши, президентом и оппозицией из-за программы ЕС SAFE.

Польша хочет занять 43,7 млрд евро в рамках программы SAFE. В свою очередь Навроцкий призвал к осторожности относительно запланированного кредита Польши – крупнейшего среди всех стран – и называет его "огромным долгом, который польское государство будет выплачивать годами".

На прошлой неделе Сейм Польши одобрил поправки к законопроекту о программе ЕС по перевооружению SAFE, предложенные Сенатом, и передал документ на подпись президенту. Поправки имели целью обеспечить, чтобы выплаты по кредитам не финансировались из бюджета Министерства национальной обороны, а шли из специального резерва в госбюджете.

В партии "Право и справедливость" также призвали президента Кароля Навроцкого продолжать ветировать закон, чтобы Польша не стала еще больше зависеть от Брюсселя.

