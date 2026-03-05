ЗМІ: ЄС думає допомогти з ремонтом "Дружби", щоб розблокувати кредит для України

Європейський Союз розглядає можливість надання Україні фінансової допомоги для ремонту нафтопроводу "Дружба", оскільки Угорщина та Словаччина блокують підтримку Києва та санкції проти Росії до відновлення поставок через нафтопровід.

Про це стало відомо Bloomberg від осіб, обізнаних з цим питанням, повідомляє "Європейська правда".

За даними джерел, Європейська комісія може надати підтримку через бюджетну допомогу, яку вона надає Україні. ЄС також готовий надати експертизу, сказали ці особи, які висловилися на умовах анонімності.

Росія атакувала об'єкт у січні, що спричинило пожежу в резервуарі для зберігання, яку гасили 10 днів, і пошкодило обладнання, кабелі електропередачі, трансформатори та систему виявлення витоків, повідомив в інтерв'ю Bloomberg минулого місяця генеральний директор української державної енергетичної компанії "Нафтогаз" Сергій Корецький.

Угорщина та Словаччина звинуватили Україну в утриманні поставок, одночасно ставлячи під сумнів масштаби збитків. Жодна з цих країн не визнала січневу російську атаку.

За словами співрозмовників агентства, з початку повномасштабної війни Росії проти України об'єкт "Дружба" був уражений майже два десятки разів. Ремонтні роботи часто проводилися під час російських атак, що ставило під загрозу життя робітників, і Москва, ймовірно, знову атакує трубопровід після його ремонту, додали ці люди.

Блокада допомоги з боку Угорщини роздратувала ЄС і кілька столиць, які звинуватили Будапешт у порушенні обіцянки, даної в грудні, дозволити кредит Україні.

Угорщина також відмовилася розглядати альтернативи російським поставкам енергоносіїв, такі як поставки через Хорватію, аргументуючи це тим, що нафта з Москви дешевша. Посли ЄС обговорили це питання на зустрічі в середу.

Виконавча влада Євросоюзу веде переговори з Києвом про можливість відправки місії з встановлення фактів для перевірки збитків на об'єкті "Дружба", повідомили джерела. Ці переговори тривають, додали вони.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що хоче скоординувати з Європейською комісією позицію щодо нафтопроводу "Дружба" перед тим, як зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Перед тим Фіцо вийшов на пресконференцію із супутниковими знімками, які нібито підтверджують відсутність критичних пошкоджень нафтопроводу "Дружба".