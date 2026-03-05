СМИ: ЕС думает помочь с ремонтом "Дружбы", чтобы разблокировать кредит для Украины

Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Украине финансовой помощи для ремонта нефтепровода "Дружба", поскольку Венгрия и Словакия блокируют поддержку Киева и санкции против России до возобновления поставок через нефтепровод.

Об этом стало известно Bloomberg от лиц, знакомых с этим вопросом, сообщает "Европейская правда".

По данным источников, Европейская комиссия может оказать поддержку через бюджетную помощь, которую она предоставляет Украине. ЕС также готов предоставить экспертизу, сказали эти лица, говорившие на условиях анонимности.

Россия атаковала объект в январе, что вызвало пожар в резервуаре для хранения, который тушили 10 дней, и повредило оборудование, кабели электропередачи, трансформаторы и систему обнаружения утечек, сообщил в интервью Bloomberg в прошлом месяце генеральный директор украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз" Сергей Корецкий.

Венгрия и Словакия обвинили Украину в удержании поставок, одновременно ставя под сомнение масштабы ущерба. Ни одна из этих стран не признала январскую российскую атаку.

По словам собеседников агентства, с начала полномасштабной войны России против Украины объект "Дружба" был поражен почти два десятка раз. Ремонтные работы часто проводились во время российских атак, что ставило под угрозу жизни рабочих, и Москва, вероятно, снова атакует трубопровод после его ремонта, добавили эти люди.

Блокада помощи со стороны Венгрии разозлила ЕС и несколько столиц, которые обвинили Будапешт в нарушении обещания, данного в декабре, дать разрешение на кредит Украине.

Венгрия также отказалась рассматривать альтернативы российским поставкам энергоносителей, такие как поставки через Хорватию, аргументируя это тем, что нефть из Москвы дешевле. Послы ЕС обсудили этот вопрос на встрече в среду.

Исполнительная власть Евросоюза ведет переговоры с Киевом о возможности отправки миссии по установлению фактов для проверки ущерба на объекте "Дружба", сообщили источники. Эти переговоры продолжаются, добавили они.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что хочет скоординировать с Европейской комиссией позицию по нефтепроводу "Дружба" перед тем, как встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Перед тем Фицо вышел на пресс-конференцию со спутниковыми снимками, которые якобы подтверждают отсутствие критических повреждений нефтепровода "Дружба".