Фіцо не бачить сенсу зустрічатися із Зеленським без координації з Єврокомісією

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що хоче скоординувати з Європейською комісією позицію щодо нафтопроводу "Дружба" перед тим, як зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це, як пише "Європейська правда", Фіцо заявив у відеозаяві, оприлюдненій на платформі X.

Глава словацького уряду сказав, що він все ще зацікавлений в особистій зустрічі з українським президентом.

Зазначимо, що про зустріч Фіцо і Зеленський домовилися у телефонній розмові 27 лютого. Згодом Україна запропонувала Фіцо здійснити візит 6 або 9 березня.

Фіцо дав зрозуміти, що зустріч відбудеться пізніше, адже він очікує переговорів з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Я казав, що зацікавлений у зустрічі із президентом Зеленським. Але цьому має передувати зустріч з президенткою Європейської комісії. У вівторок я збираюся в Париж на "ядерний форум". І тоді ми спробуємо організувати зустріч з головою Єврокомісії – впродовж цих днів, коли я перебуватиму у Франції", – заявив Фіцо.

Глава словацького уряду заявив, що Братислава та Брюссель мають разом "тиснути" на Зеленського у питанні відновленні роботи нафтопроводу "Дружба".

"Ми повинні тиснути на президента Зеленського, щоб він дозволив інспекцію на місці, і далі тиснути, аби він пустив нафту через свою територію. Тому що він завдає шкоди цілому Європейському Союзу і, звісно, нічого від нього не отримає. Навпаки, він втрачає підтримку дедалі більшої кількості країн", – сказав він.

Фіцо також заявив, що місце потенційної зустрічі із Зеленським не узгоджене, а загалом вона є безглуздою, допоки Україна "демонстративно" не відновлює нафтопровід.

Перед тим Фіцо вийшов на пресконференцію із супутниковими знімками, які нібито підтверджують відсутність критичних пошкоджень нафтопроводу "Дружба".

Нагадаємо, Угорщина й Словаччина продовжують наполягати, що Україна суто з політичних мотивів зупинила постачання нафти через нафтопровід "Дружба", об’єкти якого зазнали пошкоджень під час одного з обстрілів РФ наприкінці січня.

Обидві країни вирішили створити слідчу комісію для вивчення стану трубопроводу "Дружба" та вимагають допустити її на місце пошкоджень.