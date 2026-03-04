Фіцо заявляє, що супутникові знімки підтверджують справність "Дружби"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо стверджує, що наявні у нього супутникові знімки підтверджують відсутність критичних пошкоджень нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Фіцо заявив на пресконференції, що нафтопровід "Дружба", яким Словаччина й Угорщина донедавна отримували російську нафту транзитом через Україну, не пошкоджений – та що він має відповідні супутникові знімки, але не може надати їх медіа, оскільки це засекречена інформація.

"За винятком одного невеликого резервуару, основний маршрут нафтопроводу "Дружба" не пошкоджений. Тож президент Зеленський демонстративно бреше. Він собі думав, що так зможе шантажувати Словаччину й Угорщину – хоча я не знаю, чого він хотів цим добитися від нас", – заявив Роберт Фіцо.

Фіцо також вважає, що з початком масштабної війни на Близькому Сході, що поставила під загрозу постачання нафти з країн Перської затоки, "Дружба" тепер важлива для енергетичної безпеки Європи і "всі це почали розуміти".

"Тепер це не лише про маленьку Словаччину, тепер це про Європу. Тепер Європа нарешті бачить, що якщо ми боремося за ці енергоресурси зі сходу, це має величезне значення для всього ЄС… Раптом усім стало зрозуміло, що Словаччина й Угорщина були праві, тому що "Дружба" – це унікальна можливість постачати нафту до Європи", – заявив словацький прем’єр.

2 березня угорський прем’єр Віктор Орбан також заявив про супутникові знімки, які нібито доводять відсутність перешкод роботі "Дружби".

Володимир Зеленський, коментуючи це, сказав, що з супутникових знімків можливо побачити далеко не всі деталі. Також президент України дорікнув Орбану й Фіцо за егоїзм у ситуації з нафтопроводом "Дружба".

4 березня словацька державна компанія SEPS повідомила про намір розірвати контракт з українським "Укренерго" на аварійне постачання електроенергії після того, як цей крок схвалив уряд Словаччини у відповідь на ситуацію з нафтопроводом "Дружба".

В МЗС України зазначили, що Словаччина у разі реалізації цих намірів нашкодить сама собі, втрачаючи гроші за послугу.