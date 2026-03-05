ЗМІ: НАТО на саміті в Анкарі перенесе акцент з танків на дрони та ШІ

НАТО на липневому саміті в Туреччині планує зосередити увагу на інвестиціях у такі технології, як дрони та системи на базі штучного інтелекту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнаних представників Альянсу.

За словами представників Альянсу, на липневому саміті в Туреччині НАТО планує вивести європейську дискусію про безпеку за межі збільшення витрат і зосередитися на тому, як країни-члени будуть спрямовувати інвестиції в технології, що визначають сучасну війну.

Як повідомили представники, обізнані з ходом обговорень, під час підготовки до зустрічі лідерів в Анкарі Північноатлантичний альянс зосередиться на більш ефективних інвестиціях у такі сфери, як технології безпілотників та системи на базі штучного інтелекту, а не на традиційному оборонному обладнанні.

З цією метою військовий альянс запросить оборонні компанії провести форум на полях зустрічі 7-8 липня в столиці Туреччини, повідомив представник НАТО.

Нова актуальність питання безпеки була підкріплена бомбардуванням Ірану силами США та Ізраїлю.

Метою саміту стане прискорення переходу до моделі, де Європа виступає головним гарантом власної безпеки, що відповідає зовнішньополітичній програмі адміністрації Дональда Трампа.

Європейські союзники прагнуть продемонструвати прогрес, якого вони досягли у напрямку до мети витратити 5% ВВП на оборону.

Згідно з європейським дипломатом, зміщення фокусу на технології не полегшить тиск на держави-члени щодо досягнення амбітних цілей у витратах, про які вони домовилися минулого року. За словами посла, в Альянсі панує певна тривога щодо того, чи буде прогрес на цьому фронті достатнім до початку липневого саміту.

Зокрема, Іспанія та Чехія відмовилися виконувати вимоги Трампа щодо витрат. Уряд у Мадриді заявив, що може виконати вимоги в галузі оборони з меншими витратами.

У Чехії уряд мільярдера Андрея Бабіша планує скоротити видатки, що викликало критику з боку чеського президента Петра Павела, колишнього генерала НАТО.

"Рівень витрат на оборону має значення – і йому немає заміни", – заявив минулого місяця заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі міністрам оборони НАТО.

Війна Росії проти України чітко продемонструвала, як ведуться сучасні війни, де прогрес на полі бою визначається більше використанням технологій, що забезпечують роботу дронів, супутників і логістичних систем.

Нова війна з Іраном, ймовірно, посилить прагнення Європи до переозброєння, оскільки багато хто побоюється поширення конфлікту. За словами високопосадовця ЄС, на перше місце вийшла гостра потреба в потенціалі протиповітряної оборони.

За словами осіб, обізнаних у цьому питанні, генеральний секретар Марк Рютте, ймовірно, сформулює нове зобов'язання НАТО на саміті, представивши велику суму грошей, виділену на оборону союзниками, особливо Німеччиною.

Один із способів продемонструвати прогрес у досягненні цілей Альянсу може бути у вигляді відсотка потенціалу, сказав один зі співрозмовників.

За даними Politico, США тиснуть на союзників по НАТО і наполягають, щоб Україна і партнери з Індо-Тихоокеанського регіону не брали формальної участі в щорічному саміті Альянсу, який у липні відбудеться в Анкарі.

12 лютого на засіданні міністрів оборони НАТО заступник глави Пентагону Елбрідж Колбі оголосив, що НАТО потребує глибокого реформування. Він заявив, що США хочуть створити "НАТО 3.0", що не буде "базуватися на залежності" Європи від Америки.

