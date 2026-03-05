СМИ: НАТО на саммите в Анкаре перенесет акцент с танков на дроны и ИИ

НАТО на июльском саммите в Турции планирует сосредоточить внимание на инвестициях в такие технологии, как дроны и системы на базе искусственного интеллекта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных представителей Альянса.

По словам представителей Альянса, на июльском саммите в Турции НАТО планирует вывести европейскую дискуссию о безопасности за рамки увеличения расходов и сосредоточиться на том, как страны-члены будут направлять инвестиции в технологии, определяющие современную войну.

Как сообщили представители, знакомые с ходом обсуждений, во время подготовки к встрече лидеров в Анкаре Североатлантический альянс сосредоточится на более эффективных инвестициях в такие сферы, как технологии беспилотников и системы на базе искусственного интеллекта, а не на традиционном оборонном оборудовании.

С этой целью военный альянс пригласит оборонные компании провести форум на полях встречи 7-8 июля в столице Турции, сообщил представитель НАТО.

Новая актуальность вопроса безопасности была подкреплена бомбардировкой Ирана силами США и Израиля.

Целью саммита станет ускорение перехода к модели, где Европа выступает главным гарантом собственной безопасности, что соответствует внешнеполитической программе администрации Дональда Трампа.

Европейские союзники стремятся продемонстрировать прогресс, которого они достигли по направлению к цели потратить 5% ВВП на оборону.

Согласно европейскому дипломату, смещение фокуса на технологии не облегчит давление на государства-члены по достижению амбициозных целей в расходах, о которых они договорились в прошлом году. По словам посла, в Альянсе царит определенная тревога относительно того, будет ли прогресс на этом фронте достаточным до начала июльского саммита.

В частности, Испания и Чехия отказались выполнять требования Трампа по расходам. Правительство в Мадриде заявило, что может выполнить требования в области обороны с меньшими затратами.

В Чехии правительство миллиардера Андрея Бабиша планирует сократить расходы, что вызвало критику со стороны чешского президента Петра Павела, бывшего генерала НАТО.

"Уровень расходов на оборону имеет значение – и ему нет замены", – заявил в прошлом месяце заместитель министра обороны США Элбридж Колби министрам обороны НАТО.

Война России против Украины четко продемонстрировала, как ведутся современные войны, где прогресс на поле боя определяется больше использованием технологий, обеспечивающих работу дронов, спутников и логистических систем.

Новая война с Ираном, вероятно, усилит стремление Европы к перевооружению, поскольку многие опасаются распространения конфликта. По словам высокопоставленного чиновника ЕС, на первое место вышла острая потребность в потенциале противовоздушной обороны.

По словам лиц, осведомленных в этом вопросе, генеральный секретарь Марк Рютте, вероятно, сформулирует новое обязательство НАТО на саммите, представив большую сумму денег, выделенную на оборону союзниками, особенно Германией.

Один из способов продемонстрировать прогресс в достижении целей Альянса может быть в виде процента потенциала, сказал один из собеседников.

По данным Politico, США давят на союзников по НАТО и настаивают, чтобы Украина и партнеры из Индо-Тихоокеанского региона не принимали формального участия в ежегодном саммите Альянса, который в июле состоится в Анкаре.

12 февраля на заседании министров обороны НАТО заместитель главы Пентагона Элбридж Колби объявил, что НАТО нуждается в глубоком реформировании. Он заявил, что США хотят создать "НАТО 3.0", которое не будет "базироваться на зависимости" Европы от Америки.

