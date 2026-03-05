Зеленский: если один человек в ЕС будет блокировать €90 млрд, мы сообщим его адрес ВСУ

Президент Владимир Зеленский выразил надежду на прекращение блокирования кредита ЕС на 90 млрд "одним человеком", намекая на венгерского премьера Виктора Орбана.

Об этом он сказал во время брифинга в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс Украина".

Президент говорил о необходимости внесения украинской стороной предоплаты за заказанные в Швеции и Франции самолеты Gripen и Rafale.

"Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 млрд, или первый транш из 90 млрд, и у украинских воинов будет оружие. Иначе – даем адрес этого человека нашим Вооруженным силам, нашим ребятам – пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке", – сказал Зеленский.

Как известно, Венгрия препятствует выделению Украине 90 млрд евро европейского кредита.

На днях президент Владимир Зеленский выразил надежду, что партия венгерского премьера потерпит поражение на выборах и тогда будет возможна нормализация отношений с Венгрией.

