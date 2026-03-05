Орбан пригрозив силою відновити нафтопостачання "Дружбою"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що силою змусить Україну відновити транзит нафти трубопроводом "Дружба".

Відео з відповідними заявами він розмістив в Х, передає "Європейська правда".

За його словами, в Угорщини є політичні і фінансові інструменти, щоб змусити Україну відновити транзит нафти.

"Ми переможемо. І ми переможемо силою. У нас є політичні і фінансові інструменти, і з їхньою допомогою ми змусимо їх безумовно і якомога швидше відновити роботу нафтопроводу "Дружба", – заявив Орбан.

"Хочу дати чітко зрозуміти, тут ми переможемо, і ми переможемо силою. Тут не буде компромісів. Ми завдамо їм поразки. Ми проб’ємо нафтову блокаду, ми примусимо українців відновити постачання не через бізнес, не через угоду, не через компроміс, але через силу", – наголосив угорський прем’єр.

2 березня угорський прем’єр Віктор Орбан заявив про супутникові знімки, які нібито доводять відсутність перешкод роботі "Дружби".

Володимир Зеленський, коментуючи це, сказав, що з супутникових знімків можливо побачити далеко не всі деталі. Також президент України дорікнув Орбану й Фіцо за егоїзм у ситуації з нафтопроводом "Дружба".

5 березня Зеленський натякнув, що Збройні сили України можуть переконати Орбана розблокувати кредит від ЄС на 90 млрд євро, який він гальмує через зупинку роботи "Дружби".