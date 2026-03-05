Орбан пригрозил силой возобновить поставки нефти по "Дружбе"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что силой заставит Украину возобновить транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".

Видео с соответствующими заявлениями он разместил в Х, передает "Европейская правда".

По его словам, у Венгрии есть политические и финансовые инструменты, чтобы заставить Украину возобновить транзит нефти.

"Мы победим. И мы победим силой. У нас есть политические и финансовые инструменты, и с их помощью мы заставим их безусловно и как можно скорее возобновить работу нефтепровода "Дружба", – заявил Орбан.

"Хочу дать четко понять, здесь мы победим, и мы победим силой. Здесь не будет компромиссов. Мы нанесем им поражение. Мы пробьем нефтяную блокаду, мы заставим украинцев возобновить поставки не через бизнес, не через соглашение, не через компромисс, а через силу", – подчеркнул венгерский премьер.

2 марта венгерский премьер Виктор Орбан заявил о спутниковых снимках, которые якобы доказывают отсутствие препятствий работе "Дружбы".

Владимир Зеленский, комментируя это, сказал, что на спутниковых снимках можно увидеть далеко не все детали. Также президент Украины упрекнул Орбана и Фицо за эгоизм в ситуации с нефтепроводом "Дружба".

5 марта Зеленский намекнул, что Вооруженные силы Украины могут убедить Орбана разблокировать кредит от ЕС на 90 млрд евро, который он тормозит из-за остановки работы "Дружбы".