Бундестаг схвалив реформу доходів громадян, які отримують і українці

Нижня палата німецького парламенту проголосувала за заміну існуючого доходу громадян (так званих "бюргергельд") новою гарантією базового доходу, зміни стосуватимуться і українців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Під час поіменного голосування більшість присутніх депутатів проголосували за центральний проєкт соціальної політики коаліції ХДС/ХСС-СДПН.

Пропозицію підтримав 321 депутат, 268 проголосували проти, двоє утрималися. Коаліція християнських демократів і соціал-демократів має більшість у 328 місць у Бундестазі, що налічує 630 членів.

Закон не потребує схвалення Федеральної ради і має поступово набути чинності з 1 липня.

Реформа запроваджує більш суворі вимоги щодо пошуку роботи та жорсткіші санкції для отримувачів соціальних виплат. У майбутньому це означає, що виплати можуть бути зменшені або навіть повністю припинені, якщо особи, яких це стосується, не співпрацюють у пошуку роботи.

Варто зазначити, що з початку російського вторгнення в Україну "бюргергельд" отримували і українці, які мали в Німеччині тимчасовий захист. Раніше у німецькому уряді вже дійшли згоди скасувати виплати "бюргергельд" для українців, які прибули після 1 квітня 2025 року.

Замість "бюргергельд" новоприбулі українці отримують виплати на рівні прохачів притулку. Ця сума варіюється залежно від сімейного стану, загалом це приблизно на 120 євро на місяць менше – 441 євро на самотню людину.

Представники опозиції різко критикували запропонований закон про реформу "бюргергельд" під час дебатів перед голосуванням. "Вони руйнують засоби до існування людей, вони руйнують віру в те, що держава підтримує людей у скрутні часи", – скаржився депутат від партії "Зелених" Тімон Дзеніус.

Політик ХДС Карстен Ліннеманн, навпаки, підкреслив, що мета полягає в тому, щоб зробити соціальну державу готовою до майбутнього, щоб вона могла і надалі "в повному обсязі" допомагати тим, хто від неї залежить. Далі будуть проведені подальші реформи проти шахрайства в сфері соціального забезпечення, такі як зміни в правилах щодо додаткових доходів та в правилах ЄС щодо свободи пересування.

Депутатка СДПН Даніела Румп також захищала реформу. "Завдяки цьому базовому доходу ми не караємо людей поголовно. Ми підтримуємо тих, хто потребує допомоги. Але ми також очікуємо від них відданості, чесності та відповідальності", – сказала Румп.

Скасування базового доходу в його попередній формі було ключовою передвиборчою обіцянкою ХДС/ХСС. Однак реформа зустріла значний опір з боку частини СДПН, це питання також викликало суперечки між керівництвом СДПН і ХДС.

Нагадаємо, одне з досліджень свідчить, що понад половина українців з тимчасовим захистом не дуже задоволені життям у Німеччині.

