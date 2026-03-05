Бундестаг одобрил реформу доходов граждан, которые получают и украинцы

Нижняя палата немецкого парламента проголосовала за замену существующего дохода граждан (так называемого "бюргергельд") новой гарантией базового дохода; изменения коснутся и украинцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Во время поименного голосования большинство присутствующих депутатов проголосовали за центральный проект социальной политики коалиции ХДС/ХСС-СДПН.

Предложение поддержали 321 депутат, 268 проголосовали против, двое воздержались. Коалиция христианских демократов и социал-демократов имеет большинство в 328 мест в Бундестаге, который насчитывает 630 членов.

Закон не требует одобрения Федерального совета и должен постепенно вступить в силу с 1 июля.

Реформа вводит более строгие требования к поиску работы и более жесткие санкции для получателей социальных выплат. В будущем это означает, что выплаты могут быть уменьшены или даже полностью прекращены, если лица, которых это касается, не сотрудничают в поиске работы.

Стоит отметить, что с начала российского вторжения в Украину "бюргергельд" получали и украинцы, которые имели в Германии временную защиту. Ранее в немецком правительстве уже пришли к соглашению отменить выплаты "бюргергельд" для украинцев, прибывших после 1 апреля 2025 года.

Вместо "бюргергельд" новоприбывшие украинцы получают выплаты на уровне просителей убежища. Эта сумма варьируется в зависимости от семейного положения, в целом это примерно на 120 евро в месяц меньше – 441 евро на одинокого.

Представители оппозиции резко критиковали предложенный закон о реформе "бюргергельд" во время дебатов перед голосованием. "Они разрушают средства к существованию людей, они разрушают веру в то, что государство поддерживает людей в трудные времена", – жаловался депутат от партии "Зеленые" Тимон Дзениус.

Политик ХДС Карстен Линнеманн, напротив, подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы сделать социальное государство готовым к будущему, чтобы оно могло и в дальнейшем "в полном объеме" помогать тем, кто от него зависит. Далее будут проведены дальнейшие реформы против мошенничества в сфере социального обеспечения, такие как изменения в правилах относительно дополнительных доходов и в правилах ЕС относительно свободы передвижения.

Депутат СДПГ Даниэла Румп также защищала реформу. "Благодаря этому базовому доходу мы не наказываем людей поголовно. Мы поддерживаем тех, кто нуждается в помощи. Но мы также ожидаем от них преданности, честности и ответственности", – сказала Румп.

Отмена базового дохода в его прежней форме была ключевым предвыборным обещанием ХДС/ХСС. Однако реформа встретила значительное сопротивление со стороны части СДПГ, а этот вопрос также вызвал споры между руководством СДПГ и ХДС.

Напомним, одно из исследований показывает, что более половины украинцев с временной защитой не очень довольны жизнью в Германии.

Читайте также на эту тему: Время возвращаться в Украину? Как ЕС изменит правила для украинских "беженцев" после 2026 года.