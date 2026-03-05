Politico: у ЄС вже "поховали" ідею "вступу авансом" для України

Більшість країн ЄС не підтримали ідею "вступу авансом", чи "зворотнього розширення", яку запропонували у Єврокомісії для України.

Про це повідомляє Politico з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

На робочій вечері послів ЄС у Брюсселі низка послів нібито повідомили команді президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, що їхні столиці не готові підтримати революційну ідею про "зворотнє розширення" – зі швидким прийняттям України до ЄС.

Ще перед тим "декілька ключових столиць", які не називають, скоординували досить жорстку позицію з цього питання.

Нагадаємо, йдеться про безпрецедентну ідею "вступу авансом" для України, яка забезпечила би часткове членство у ЄС вже у 2027 році – але й не означала би послаблення вимог у принципових засадничих питаннях.

Один з присутніх на зустрічі дипломатів описав атмосферу вечері як "нормальну", але й зазначив, що сигнал від столиць країн-членів був однозначним.

"Це вже вирішене питання, ідея зі зворотнім розширенням вже нікуди не рухається", – прокоментував інший європейський дипломат.

Ще четверо дипломатів впевнено відкинули думку про те, що ідея зі "зворотнім розширенням" могла б бути життєздатною щодо України чи будь-кого іншого з країн-кандидатів.

"Вони (у Єврокомісії) створили марні надії. А тепер слід це виправити і сказати, що ця ідея зі зворотнім розширенням була від початку мертва", – коментує один зі співрозмовників.

"Ми хочемо "закріпити" майбутнє України у ЄС…але не можемо відступитися від наших процедур і від системи прогресу, що грунтується на заслугах. Суть у тому, що потрібно знайти реалістичний шлях уперед", – каже інший дипломат.

