Politico: в ЕС уже "похоронили" идею "вступления авансом" для Украины

Большинство стран ЕС не поддержали идею "вступления авансом", или "обратного расширения", которую предложили в Еврокомиссии для Украины.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

На рабочем ужине послов ЕС в Брюсселе несколько послов якобы сообщили команде президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что их столицы не готовы поддержать революционную идею об "обратном расширении" – с быстрым принятием Украины в ЕС.

Еще перед тем "несколько ключевых столиц", которые не называют, скоординировали достаточно жесткую позицию по этому вопросу.

Напомним, речь идет о беспрецедентной идее "вступления авансом" для Украины, которая обеспечила бы частичное членство в ЕС уже в 2027 году – но и не означала бы ослабление требований в принципиальных основополагающих вопросах.

Один из присутствующих на встрече дипломатов описал атмосферу ужина как "нормальную", но и отметил, что сигнал от столиц стран-членов был однозначным.

"Это уже решенный вопрос, идея с обратным расширением уже никуда не движется", – прокомментировал другой европейский дипломат.

Еще четверо дипломатов уверенно отвергли мысль о том, что идея с "обратным расширением" могла бы быть жизнеспособной для Украины или кого-то другого из стран-кандидатов.

"Они (в Еврокомиссии) создали напрасные надежды. А теперь следует это исправить и сказать, что эта идея с обратным расширением была изначально мертва", – комментирует один из собеседников.

"Мы хотим "закрепить" будущее Украины в ЕС...но не можем отступиться от наших процедур и от системы прогресса, основанной на заслугах. Суть в том, что нужно найти реалистичный путь вперед", – говорит другой дипломат.

