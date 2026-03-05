Лідер угорської опозиції став на захист Орбана через "погрози" Зеленського

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр розкритикував останні заяви президента України Володимира Зеленського про прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Заяву Мадяра наводить портал 444.hu, повідомляє "Європейська правда".

Суперник Орбана на майбутніх виборах закликав Зеленського пояснити свої слова.

"Жоден іноземний державний керівник не може погрожувати нікому, жодному угорцю. Ні уряду Орбана, що йде у відставку, ні майбутньому уряду "Тиси". Тому я закликаю українського президента пояснити свої слова, і якщо він дійсно це сказав, то відкликати їх", – сказав він.

Коментар Мадяра стосувався заяви Зеленського щодо блокування Орбаном кредиту ЄС в розмірі 90 млрд євро для України.

Він висловив сподівання на припинення блокування кредиту ЄС на 90 млрд "однією особою", натякаючи на угорського прем'єра Віктора Орбана.

Потім Зеленський сказав, що якщо кредит ЄС і надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.

"Нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою", – говорив він.

У відповідь на це в угорському уряді заявили, що вважають "відкритою погрозою" заяву Зеленського.

