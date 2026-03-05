Лидер венгерской оппозиции встал на защиту Орбана из-за "угроз" Зеленского

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр раскритиковал последние заявления президента Украины Владимира Зеленского о премьер-министре Викторе Орбане.

Заявление Мадяра приводит портал 444.hu, сообщает "Европейская правда".

Соперник Орбана на предстоящих выборах призвал Зеленского объяснить свои слова.

"Ни один иностранный государственный руководитель не может угрожать никому, ни одному венгру. Ни уходящему в отставку правительству Орбана, ни будущему правительству "Тисы". Поэтому я призываю украинского президента объяснить свои слова, и если он действительно это сказал, то отозвать их", – сказал он.

Комментарий Мадяра касался заявления Зеленского о блокировании Орбаном кредита ЕС в размере 90 млрд евро для Украины.

Он выразил надежду на прекращение блокирования кредита ЕС на 90 млрд "одним лицом", намекая на венгерского премьера Виктора Орбана.

Затем Зеленский сказал, что если кредит ЕС и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" предоставят Вооруженным силам Украины.

"Пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке", – говорил он.

В ответ на это в венгерском правительстве заявили, что считают заявление Зеленского "открытой угрозой".

