В Ощадбанку повідомили, скільки коштів було у викрадених Угорщиною автівках інкасаторів

Український державний банк повідомив, що в інкасаторських автомобілях Ощадбанку, захоплених Угорщиною в Будапешті, містилася іноземна валюта та золото.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в пресслужбі Ощадбанку.

За підрахунками банку, обсяг цінностей, які перебували у викрадених автівках, становив 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кг золота.

Зазначається, що кошти і цінності Ощадбанк перевозив у межах та на виконання міжнародної угоди з австрійським Райффазен Банком, а вантаж був оформлений згідно з міжнародними правилами перевезень та чинних європейських митних процедур.

Місце перебування автомобілів встановлене та підтверджене представниками посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ. Водночас місце перебування працівників банку залишається невідомим.

У Ощадбанку закликали Будапешт звільнити співробітників банку та повернути майно.

Вночі 6 березня Національний банк України зробив офіційну заяву, звинувативши владу Угорщини у незаконному захопленні інкасаторських бригад державного Ощадбанку. Йдеться про два автомобілі, що здійснювали регулярне транскордонне перевезення валюти.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що йдеться про українських заручників режиму Орбана та закликав Будапешт негайно звільнити працівників банку та повернути викрадене майно.

Нагадаємо, що напередодні угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан пригрозив силою відновити постачання російської нафти через Україну нафтогоном "Дружба".