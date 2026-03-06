В Ощадбанке сообщили, сколько средств было в похищенных Венгрией автомобилях инкассаторов

Украинский государственный банк сообщил, что в инкассаторских автомобилях Ощадбанка, захваченных Венгрией в Будапеште, находилась иностранная валюта и золото.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе Ощадбанка.

По подсчетам банка, объем ценностей, которые находились в похищенных автомобилях, составил 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и 9 кг золота.

Отмечается, что перевозка средств и ценностей осуществлялась Ощадбанком в рамках и во исполнение международного соглашения с Райффазен Банк, Австрия, а груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами.

Местонахождение автомобилей установлено и подтверждено представителями посольства Украины в Венгрии и Министерства иностранных дел. В то же время местонахождение сотрудников банка остается неизвестным.

В Ощадбанке призвали Будапешт освободить сотрудников банка и вернуть имущество.

Ночью 6 марта Национальный банк Украины сделал официальное заявление, обвинив власти Венгрии в незаконном захвате инкассаторских бригад государственного Ощадбанка. Речь идет о двух автомобилях, которые осуществляли регулярные трансграничные перевозки валюты.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что речь идет об украинских заложниках режима Орбана, и призвал Будапешт немедленно освободить сотрудников банка и вернуть похищенное имущество.

Напомним, что накануне венгерский премьер-министр Виктор Орбан пригрозил силой возобновить поставки российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба".