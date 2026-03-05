Зеленський розповів, скільки ще Орбану і Фіцо чекати на відновлену "Дружбу"

Президент України Володимир Зеленський розповів, що пошкоджений внаслідок російських ударів нафтопровід "Дружба" може запрацювати протягом місяця-півтора.

Заяву українського президента наводить "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" від України вимагають Угорщина і Словаччина.

Зокрема, угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що силою змусить Україну відновити транзит нафти "Дружбою".

"Ми можемо передати інформацію, що впродовж цих півтора місяця відновлення (нафтопроводу "Дружба". – Ред.) можливе… Але це не значить, що буде відновлено те, що було зруйновано, і можна паралельно робити деякі речі", – сказав президент.

При цьому він висловив занепокоєння тим, що від відновлення "Дружби" для постачання нафти з РФ Угорщині та Словаччині залежить надання країнами Європейського Союзу фінансової допомоги Україні.

"Ми все підготуємо, а рішення буде тоді відповідно за ними", – додав Зеленський.

Також варто зазначити, що 2 березня угорський прем’єр Віктор Орбан заявив про супутникові знімки, які нібито доводять відсутність перешкод роботі "Дружби".

Володимир Зеленський, коментуючи це, сказав, що з супутникових знімків можливо побачити далеко не всі деталі. Також президент України дорікнув Орбану й Фіцо за егоїзм у ситуації з нафтопроводом "Дружба".