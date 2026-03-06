Орбан: Венгрия будет блокировать 90 млрд для Украины, пока "Дружба" не возобновит работу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично пообещал сохранять блокаду европейского финансирования для Украины, пока Киев не возобновит поставки российской нефти в Венгрию.

Об этом он заявил в еженедельном обращении к венграм на подконтрольном правительству радио Kossuth, сообщает "Европейская правда".

Выступая с традиционной пятничной речью в программе "Доброе утро, Венгрия", Орбан повторил убеждение, что у Украины нет технических препятствий для возобновления поставок.

"Ситуация понятна: у нефтепровода "Дружба" нет технических проблем, основанием (прекращения его работы) является политическое решение. Украинцы решили отрезать Венгрию от российской нефти, которая нам принадлежит", – заявил он.

Также Орбан, комментируя возможное предоставление Украине европейской поддержки в 90 млрд евро на два года, заявил, что Венгрия связывает свое вето по этому решению с прекращением работы "Дружбы". По его словам, Венгрия не будет снимать вето, и он исключил, что эта позиция будет скорректирована до возобновления работы нефтепровода.

"Никто, даже немцы, не может требовать от нас положительного ответа. Мы ответим (в голосовании в ЕС, которое Венгрия блокирует. – ЕП) так, как того требуют наши интересы. И мы никогда не поддержим никакую финансовую помощь, которую может предоставить Украине Брюссель, пока украинцы не пропустят нефть", – заявил он. Примечательно, что он не дал гарантии снятия вето в случае, если нефтепровод возобновит работу.

Также Орбан заявил о намерении не выполнять общеевропейское решение об эмбарго на поставки российских энергоносителей: "Нужно четко заявить, что мы не выполним требование Украины отказаться от дешевой российской энергии".

Ранее Виктор Орбан пригрозил силой возобновить нефтеснабжение по "Дружбе", но не уточнил, о чем идет речь.

В тот же день в Венгрии силовики захватили украинские банковские автомобили. МИД Украины назвал это "захватом заложников и государственным терроризмом".

В то же время в четверг Владимир Зеленский рассказал, сколько еще Орбану придется ждать восстановления "Дружбы".