Орбан у четвер їздив у антитерористичний центр, який потім викрав українських інкасаторів

У день захоплення українських банківських автомобілів з грошима, що рухалися транзитом через Угорщину, прем'єр Віктор Орбан провів переговори зі структурою, що виконувала цю спецоперацію.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Візит прем'єра до Антитерористичного центру Угорщини (угорська абревіатура – TEK) відбувся у четвер вранці, про що свідчать оприлюднені урядом фото та повідомлення угорських джерел "ЄП".

Публічно візит був представлений як пов'язаний із загостренням на Близькому Сході і нібито спричиненою цим загрозою тероризму. "Через це ми маємо посилити контроль за пасажирським трафіком, що прибуває з-за кордону в Угорщину", – наводить цитування Віктора Орбана його пресслужба.

Про інші теми обговорення публічно не повідомлялося.

Водночас ввечері того ж дня силовики Антитерористичного центру захопили інкасаторські автомобілі, що законно прямувала зі значною сумою валюти та золотом з Австрії до України транзитом через Угорщину. Залученість TEK до цієї спецоперації "ЄП" підтвердили кілька джерел. Також про це пише угорський журналіст-розслідувач Саболч Пані, не виключаючи, що затриманих українців використають у продовженні спецоперації.

Попри екстраординарність події, офіційних заяв Угорщини з цього приводу досі не пролунало.

Раніше стало відомо, що викрадені угорськими силовиками інкасаторські авто сховали в Антитерористичному центрі Угорщини. Варто зауважити, що ця структура і до того брала участь в антиукраїнських провокаціях режиму Орбана.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що дії влади Угорщини – це "захоплення заручників і державний тероризм".

Як повідомлялося, в ніч на п'ятницю Нацбанк України повідомив, що влада Угорщини захопила українських інкасаторів і велику суму валюти.